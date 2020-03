Med ændring af bekendtgørelse får jobcentre mulighed for at holde samtaler digitalt og sende ledige på kurser.

Ledige er i den kommende tid fortsat ikke tvunget til at søge job eller komme til samtaler i jobcentret eller a-kassen for at få udbetalt dagpenge eller kontanthjælp.

Beskæftigelsesministeriet har mandag forlænget den delvise lukning af landets jobcentre, som har været gældende de seneste par uger.

Der er dog lavet enkelte ændringer. Fremover er det som ledig muligt at få en samtale - enten digitalt eller over telefonen. Det er dog frivilligt og helt op til den enkelte.

Derudover får kommunerne lov at sende ledige på kurser, der kan foregå digitalt, hvis de ønsker at lære nyt.

- Beskæftigelsesindsatsen fortsætter med at være på nedsat blus som en naturlig konsekvens af, at landets offentligt ansatte er sendt hjem, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Men med justeringerne får kommunerne nu bedre mulighed for at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet med virtuelle kurser og samtaler, selv om det er en svær opgave i disse tider, siger han i en pressemeddelelse.

Beskæftigelsesindsatsen har i store træk været suspenderet siden 12. marts, hvor regeringen varslede en delvis nedlukning samfundet - herunder at en del offentligt ansatte blev sendt hjem.

Det betød, at ledige ikke er forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og samtidig har jobcentre og a-kasser ikke kunnet sanktionere ledige, hvis de ikke søger job eller møder op til samtaler.

Det var i første omgang gældende til 29. marts, hvor den delvise nedlukning af samfundet oprindeligt gjaldt til, men den er mandag forlænget.

De seneste uger har der været en voldsom stigning i antallet af arbejdsløse, da mange virksomheder har været presset af coronavirusset og de restriktioner, der er fulgt med.

Siden 11. marts er 33.000 flere blevet ledige, og samlet er i underkanten af 165.000 registreret som ledige.

Folketinget har aftalt, at perioden fra 9. marts til 9. juni ikke tæller med i den periode, man kan få dagpenge og sygepenge. Det vil sige, at retten til de to ydelser er forlænget med tre måneder.

/ritzau/