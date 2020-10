Scanleasing Danmark, der er et af landets største uafhængige leasingselskaber, er gået i betalingsstandsning.

Det bekræfter advokat John Sommer Schmidt, partner i Gorissen Federspiel, over for Finans.dk.

»Når man går i rekonstruktion (betalingsstandsning, red.) er det fordi, at man ikke kan betale sine regninger,« fastslår han.

Det er endnu uvist, hvad de økonomiske vanskeligheder skyldes.

Selskabet skilter selv med at have kontrakter på 1.100 leasingbiler, mens kilder i branchen oplyser, at det faktiske tal reelt er omkring 2.000, skriver finansmediet.

Det senest offentliggjorte årsregnskab fra 2018 viser, at selskabet på daværende tidspunkt omsatte for 228 mio. kr. Det kastede et nettooverskud af sig på 6 mio. kr.

Samme regnskab fra 2018 viser dog også, at Scanleasing Danmark har indberettet urigtige momsangivelser til Skat.

Der er også ydet lån til et medlem af bestyrelsen, hvilket er i strid med selskabslovgivningen.

Endelig har selskabet i 2018 ikke foretaget indberetning af lønsumsafgift til skat.

Scanleasing Danmark ejes af erhvervsmanden Peter Larsen, der dog ikke har ønsket at kommentere sagen.

Den 2. november afvikles et såkaldt fordringshavermøde, hvor der bl.a. skal drøftes forslag til en rekonstruktion af leasingselskabet.

Indtil da kører de daglige leasingforretninger videre, oplyser advokaten.