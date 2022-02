31.976 boliger havde ved indgangen til februar et 'til salg'-skilt i vinduet eller i forhaven.

Det er det laveste antal på det danske marked i hele 12 år.

Det viser nye tal fra Boligsiden.dk, der har ført statistik på området siden 2010 – og aldrig tidligere har sitet altså registreret så få villaer, rækkehuse, ejerlejligheder eller sommerhuse til salg på det danske marked.

»Det er bekymrende, at boligudbuddet bliver ved med at falde. Priserne er allerede steget meget de seneste år, og det lave udbud vil alt andet lige presse dem yderligere op,« lyder det i en kommentar til tallene fra Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, over for Finans.dk.

Her lyder det videre, at de nye tal fra Boligsiden.dk samtidig er de laveste tal i 16 år, hvis man sammenholder dem med udbudstal fra Finans Danmark.

Det er med andre ord sælgers marked.

Samlet set er udbuddet faldet med godt tre procent i den seneste måned, mens nedgangen i det seneste år er på 5,7 procent.

Fordelt på kategorier ser udviklingen i udbud sådan ud i forhold til de seneste tal:

Der er 22.736 villaer og rækkehuse til salg. Det er en tilbagegang på 7 procent.

Der 5.456 ejerlejligheder til salg. Det er en fremgang på 7,4 procent.

Der er 3.784 sommerhuse til salg. Det er en tilbagegang på 12,9 procent.

Mens der altså eksempelvis er flere ejerlejligheder til salg, er udbuddet af huse også særskilt det laveste i 12 års statistisk fra Boligsiden.dk.

»Vi så en mindre stigning i udbuddet af huse i løbet af sommeren 2021, men siden efteråret er det stille og roligt faldet igen hver måned, og det er den udvikling, der bringer det samlede udbud af huse ned på det rekordlave niveau,,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk:

»Der kommer nogenlunde det samme antal huse til salg som normalt, men samtidig bliver der solgt flere huse på kortere tid.«

Nedgangen i udbuddet af villaer og rækkehuse har to steder i landet været markant større end i resten i landet. Både i Region Nordjylland og i Region Sydjylland er antallet faldet med 12,3 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Det eneste sted i landet, hvor udbuddet er steget, er i Region Hovedstaden. Her er der 1,3 procent flere huse til salg i år.