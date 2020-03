Prisen på olie falder rundt om i verden på grund af coronavirus, og det har fået efterspørgslen til ligeledes at falde.

Priserne er faktisk faldet i en sådan grad, at vi lige nu ser oliepriserne være på sit laveste niveau i tre år.

Det skriver Børsen.

På et møde i Wien mellem De Olieeksporterendes Landes Organisation (Opec) og Rusland forsøgte man at presse prisen på olie op ved at sænke produktionen.

Rusland, der ikke er medlem af Opec, ville dog ikke være med til store nedskæringer i sin produktion.

Siden den nye olieforsyningsaftale ikke blev til noget, er olieprisen på Brent/Nordsø-olien dykket med cirka ni procent, skriver Børsen, 45,5 dollar koster en tønde, og det er altså ikke set siden 2017.

»Det er den perfekte storm, der har ramt oliemarkedet.«

Det siger Jan Bylov, der er oliestrateg i Jyske Bank, til Børsen.

Den olieaftale, der lige nu er gældende, udløber her i marts, og hvis ikke parterne sammen finder en løsning, så kan det komme til at betyde, at der fra april bliver produceret 3,3 mio. tønder olie pr. dag, skriver Børsen.

Det er en enorm mængde taget den faldene efterspørgsel i betragtning, og det efterlader verden med en dårlig kombination af på den ene side lav efterspørgsmål på grund af coronavirussens indvirkning på den globale produktion og økonomi.

På den anden side en alt for høj produktion, som altså skyldes, at aftalen om at sænke produktionen gik i vasken.

Børsen skriver, at ifølge Jyske Banks nye risikoscenarier, så er det sandsynligt, at olieprisen falder yderligere henover de kommende 12 måneder.