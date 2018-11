Vestas kan ikke længere tage helt så mange penge for sine vindmøller. Til gengæld strømmer ordrerne ind.

Priserne på vindmøller er faldet det seneste år, og derfor tjener Vestas ikke helt så mange penge som tidligere.

Vindmøllekæmpen kommer ud af årets første ni måneder med et overskud på 3,5 milliarder kroner.

Det er et fald på omkring 23 procent sammenlignet med samme periode året før. Det viser selskabets regnskab, der er offentliggjort onsdag.

I samme periode er omsætningen faldet en anelse til 50,5 milliarder kroner.

- Selv om industrien fortsat er meget konkurrencepræget er de gennemsnitlige salgspriser stabiliseret i tredje kvartal, hvilket understreger Vestas' evne til at skabe værdi for kunderne, siger administrerende direktør Anders Runevad i en kommentar til regnskabet.

Ud over de lavere priser på vindmøller skyldes en del af faldet i overskuddet udgifter på omkring 300 millioner kroner til at lukke en fabrik i Spanien.

Lukningen blev annonceret i august og betød samtidig, at Vestas skar 350 stillinger.

I september varslede Vestas også en sparerunde, hvor 400 står til at miste jobbet - omkring halvdelen i Danmark. Men samlet set er Vestas blevet flere ansatte det seneste år.

Nu er der 24.486 ansatte på verdensplan, hvilket er omkring 1800 flere end for et år siden.

Vestas kan trods det lavere overskud glæde sig over, at det har travlt med at vinde ordrer på nye vindmøller.

Selskabet har ordrer på nye vindmøller for 78 milliarder kroner liggende. Det er det højeste niveau nogensinde.

Vindmøllerne skal opstilles over hele verden, men størstedelen er i Europa og USA.

Samtidig har Vestas serviceordrer på næsten 100 milliarder kroner. Det er blandt andet opgaver til at vedligeholder vindmøller, som allerede er opstillet.

De mange ordrer betyder, at Vestas næste år forventer, at omsætningen vil stige.

/ritzau/