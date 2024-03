Rockwools omsætning faldt i 2023 med syv procent som følge af stilstand i byggebranchen.

Når man lever af at sælge byggematerialer, gør det ondt, når der ikke bliver opført lige så mange boliger og erhvervsbyggerier, som der bliver.

Det kan de også mærke hos Rockwool, hvor omsætningen i 2023 var noget lavere sidste år end året forinden.

I årsregnskabet for 2023, der er offentliggjort onsdag, er årets salg opgjort til 3,62 milliarder euro, hvilket er syv procent lavere end de 3,9 milliarder euro, der blev omsat for året forinden.

Til gengæld er overskuddet steget. Resultatet efter skat nåede op på 389 millioner euro mod 273 millioner euro i 2022.

- Tager man den lave aktivitet i byggebranchen i betragtning, har vi alt i alt leveret tilfredsstillende resultater i 2023.

- Når vi kigger fremad, forventer vi fortsat lav byggeaktivitet på vores hovedmarkeder.

- Vi forventer, at vores salg i 2024 ender på samme niveau som i 2023, lyder det fra administrerende direktør Jens Birgersson.

Rockwool fortæller i årsrapporten, at man på visse markeder -blandt andet i Østeuropa og dele af forretningen i Centraleuropa - har oplevet tegn på, at salget har stabiliseret sig igen.

Samtidig har man skruet op for produktionen på fabrikker i Storbritannien og Nordamerika for at imødekomme stigende efterspørgsel.

Endelig bemærkes det, at de faldende energipriser er med til at sænke omkostningerne og dermed holde hånden under overskuddet.

De seneste år har Rockwool særligt været i danske mediers søgelys på grund af selskabets fortsatte aktivitet i Rusland siden den russiske invasion af Ukraine.

Det har Rockwool også selv bemærket og skriver i årsregnskabet, at der har været kritik fra medier og offentligheden i Danmark rettet mod virksomheden på grund af tilstedeværelsen i Rusland.

Senest i november sortlistede det ukrainske antikorruptionsagentur NACP Rockwool og placerede virksomheden på en liste over selskaber, der handler med den russiske stat og bidrager til det russiske militærbudget ved at betale skat i landet.

Rockwool har hele tiden forsvaret sine aktiviteter i Rusland med, at man vil forhindre, at russerne nationaliserer fabrikkerne, som det for eksempel er sket for Carlsberg.

I regnskabet for 2023 bliver den begrundelse endnu en gang understreget.

/ritzau/