Renterne har aldrig været lavere, og det gør det billigere at købe hus. Priserne på landsplan er rekordhøje.

Historisk lave renter har gjort det billige at låne til huskøbet, og det har skærpet interesse for at købe bolig, hvilket har sendt priserne op i det højeste niveau nogensinde.

Kvadratmeterprisen på et hus lød i gennemsnit på 14.513 kroner sidste måned. Der var prisstigninger i samtlige landsdele i Danmark. Det viser tal fra Boligsiden.dk.

Med stigningen i oktober er priserne gået op otte måneder i træk, og de er 3,7 procent højere end for et år siden.

- Vi ser nu for alvor, at opsvinget har spredt sig til langt størstedelen af landet. De lave renter og den høje beskæftigelse har virkelig sat skub i boligmarkedet, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom hos Boligsiden.dk, i en pressemeddelelse.

Selv om priserne aldrig har været højere, bruger husejerne i dag færre penge på boligudgifterne end i 00'erne, hvor priserne sidst toppede.

Det hænger sammen med, at renterne er faldet markant, hvilket gør det billigere at låne penge til boligen.

Samtidig er lønningerne steget, hvilket betyder, at der er flere penge til at betale de månedlige udgifter.

Det er ikke kun huse, der er steget i pris de seneste måneder.

Markedet for lejligheder har gennem det seneste år været ramt af en opbremsning, men det er vendt på det seneste.

Priserne steg i oktober til 28.463 kroner og er tre procent højere end sidste år.

- Lejlighedsmarkedet har ellers oplevet modvind fra strammere lånekrav, meget nybyggeri samt et prisniveau, hvor færre kan og vil være med, men modvinden ser altså ud til at ebbe ud igen, siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Modvind er i stedet erstattet af medvind fra det markante rentefald i år, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/