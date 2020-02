Fremgang i boligpriserne i 2019 var langt fra ligeligt fordelt ud over landet.

Både målt i priser og antallet af handler tog boligmarkedet et nøk op i 2019. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der fredag har fremlagt tallene for december og dermed kan gøre status for året.

Ifølge flere privat- og boligøkonomer tilskrives de voksende priser faldende renter, hvilket har gjort det billigere at låne penge til at finansiere et boligkøb.

Tallene fra Danmarks Statistik fra december viser, at priserne for enfamiliehuse i december 2019 var 3,1 procent højere end i december året før. For ejerlejlighederne er priserne steget med 1,7 procent på de 12 måneder.

Prisernes vokseværk er dog ikke ligeligt fordelt ud over hele landet, forklarer boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.

For at illustrere det tager hun udgangspunkt i udviklingen for et gennemsnitshus på 140 kvadratmeter. Det stod ifølge Lise Nytoft Bergmann i 1,91 millioner kroner ved årets indgang.

Hvis huset ligger i Region Hovedstaden er det i løbet af 2019 vokset med 124.000 kroner i værdi. Hvis det ligger i Region Nordjylland er det vokset med 26.000 kroner i værdi.

Prisstigningerne kommer ifølge privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank som en naturlig konsekvens af bedring i privatøkonomien hos mange potentielle bolighandlende.

- Det giver god mening, at priserne stiger, når vi sammenholder den medvind, boligmarkedet får fra flere fronter, skriver han i en analyse.

- En cocktail af markant rentefald, rekordhøj beskæftigelse og pæn reallønsfremgang er nogle af ingredienserne bag en stærk tid for boligmarkedet.

Realløn er et udtryk for, hvor meget lønnen stiger, når man fraregner, hvad priserne stiger. Det er altså en måde at se, hvor meget mere lønmodtagere kan købe for deres løn.

/ritzau/