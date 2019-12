Der bliver lagt en dæmper på den runde fødselsdag for auktionshuset Lauritz.com.

Auktionshuset fylder denne måned 20 år, men det overskygges af nyheden om, at selskabet ikke kommer til at afdrage på sin høje milliongæld som aftalt.

I stedet oplyser Lauritz.com, at selskabet er i forhandlinger om en ny finansieringsplan, der skal præsenteres for for nye investorer.

Det fortæller erhvervsmediet finans.dk.

Det missede afdrag er ifølge Berlingske på 20 millioner svenske kroner svarende til knap 14 millioner danske kroner. Det forventes betalt i begyndelsen af januar.

I februar valgte hovedaktionær i Lauritz.com, Bengt Sundstrøm, at stille sikkerhed for selskabets gæld med sit vinslot i Frankrig, hvilket fik selskabets gæld til at falde fra 230 millioner danske kroner til 145 millioner danske kroner.

»Jeg tror meget på Lauritz.coms fremtid. Således har jeg aftalt at stille vingården Chateau Vignelaure som sikkerhed for de omstrukturerede obligationer,« fortalte Bengt Sundström i februar om sit valg for at sætte sit vinslot på spil.

Bengt Sundström har tidligere fortalt et svensk boligmagasin, at skuespilleren Brad Pitt og sangeren Julio Iglesias også viste interesse for vinslottet, da han købte det tilbage i 2007 for 82 mio. kroner.