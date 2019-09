Laura Lindahl var del af Liberal Alliance, der blev straffet af vælgerne under det seneste Folketingsvalg. Selv blev hun ikke stemt ind på Christiansborg.

Det var selvklart hårdt for politikeren. Men nu har hun fundet sig et nyt arbejde.

Laura Lindahl havde mandag første arbejdsdag som direktør i Dansk Facilities Management netværk.

»Det er et job, hvor man sidder for bordenden og får ledelses- og medarbejderansvar, som jeg ikke har haft tidligere. Men det handler også om at varetage branchens politiske interesser og forstå, hvordan den bliver påvirket af politiske besluntinger,« siger hun.

»Så det er fedt og dejligt.«

Den 36-årige direktør indrømmer, at det langt fra var en dans på roser at komme sig oven på folkets dom efter valget.

»Det har været en turbulent tid, hvor det var et chok, jeg ikke kom i Folketinget. Alle regnede med et dårligt valg, men ikke så dårligt.«

Hun forklarer, at det ikke bare var et job at være politiker, men en stor del af hendes identitet.

»Jeg var chokeret og rystet. Det har fyldt alt i mit liv de seneste mange år. Så jeg skulle finde ud af, hvordan jeg skulle lande igen.«

Det har hun nu gjort. Og Laura Lindahl ser frem til sine mange nye opgaver som direktør.

Hos brancheforeningen er man glad for ansættelsen.

'Med valget af Laura Lindahl får vi en skarp politisk profil, som er vant til at sætte dagsordenen og arbejde med komplekse fagområder. Laura er fuld af nye ideer, har et stort netværk og vil medvirke til at give foreningen en vigtig stemme i samfundsdebatten. Samtidig vil Laura se med nye øjne på DFM netværk og være med til at udfordre os som forening,' siger formand Flemming Wulff Hansen i en pressemeddelelse.

Lindahl, der var blandt et ansøgerfelt på syv personer, blev ansat af et udvalg fra bestyrelsen. Her lyder det også, at en af Lindahls første opgaver er at udarbejde en ny strategi for foreningen.

Dansk Facilities Management netværk (DFM netværk) er en forening, som blev etableret i 1991.

Foreningen er det eneste forum for Facilities Management (FM) i Danmark som samler driftsherrer, rådgivere og leverandører. Den fungerer som bindeled mellem medlemmer og formidler faglig viden om FM - fra fm-ere til fm-ere.

Foreningen sikrer og forstærker fokus på de mange tiltag, der er på området både i Danmark og i udlandet