»Crocs. Det ligner plastikhove. Hvordan kan man tage det seriøst?« spurgte modemand Tim Gunn engang hånende.

Men mon ikke, at folkene bag er ganske ligeglade med den hån, skumskoen i over et årti har været udsat for, når de kigger på deres regnskaber.

Skoen, der allerede ved sin ankomst til markedet i 00erne, blev udsat for spot, spiller nemlig hovedrollen i en ekstremt god forretning.

Siden sidste år er værdien af Crocs Inc. således ottedoblet, skriver TV 2 med udgangspunkt i tal fra Bloomberg.

Musiker Questlove ankommer til Grammy Awards i crocs. Foto: Chris Pizzello / POOL Vis mere Musiker Questlove ankommer til Grammy Awards i crocs. Foto: Chris Pizzello / POOL

Tallene viser således, at Crocs Inc. i marts 2020 var 1,15 milliarder dollar værd. I juli 2021 er det tal steget til 8,23 milliarder – omtrent 50 milliarder danske kroner.

Dertil kommer, at virksomhedens omsætning allerede ligger på 1,1 milliarder dollar for årets første halvår – det er, hvad den normalt omsætter for på et helt år.

Det går altså godt for skoen, der de seneste år har fået comeback.

Godt hjulpet på vej af kendisser som Justin Bieber, der ligesom modehuset Balenciaga er indgået i samarbejder med Crocs Inc.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Justin Bieber (@justinbieber)

Den store popularitet går desværre hånd i hånd med efterabere, som forsøger at kopiere skumgummiopskriften på succes.

Således har Crocs Inc. for nylig sagsøgt Walmart Inc., Hobby Lobby Stores Inc. og 19 andre virksomheder for at krænke ophavsretten.

»Dette understreger vores vilje til at tage et ekstra skridt for at beskytte vores varemærke,« lyder det fra virksomhedens vicepræsident, Daniel Hart, der tilføjer:

»Det er vigtigt, at vi beskytter Crocs' ikoniske dna, og at vi ikke tolerer krænkelser af vores rettigheder eller dem, der forsøger at 'køre gratis' med på vores investeringer.«