Peter Warnøe har i den grad trukket overskrifter de seneste dage, siden Børsen afslørede, at han i årevis har trukket millioner ud af sine selskaber i form af ulovlige aktionærlån.

Nu bliver hans forretningspartner, mangemillionæren Lars Tvede, der er gift med Nye Borgerliges formand Pernille Vermund, også trukket med ind i en sag om ulovlige lån.

I dette tilfælde er der dog ikke tale om en bevidst lovovertrædelse, men derimod en administrativ fejl.

Det skriver Finans, som har fået indsigt i 2018-regnskabet fra venturefonden Nordic Eye Invest, som bliver drevet af de to erhvervsmænd.

Peter Warnøe. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Peter Warnøe. Foto: Asger Ladefoged

I regnskabet har revisoren givet en løftet pegefinger og en anmærkning i forbindelse med et ulovligt aktionærlån, som Peter Warnøe og Lars Tvede har fået gennem selskabet Nordic Eye Invest.

Lånet lyder på 2,8 millioner euro, hvilket svarer til 20,8 millioner danske kroner.

'Selskabet har i strid med selskabsloven ydet lån til to af kapitalejerne, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar,' står der i regnskabet fra Nordic Eye Invest, hvor revisoren dog samtidig uddyber, at det ulovlige lån skyldes en administrativ fejl.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra både Peter Warnør og Lars Tvede, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Til Finans bekræfter Lars Tvede dog det ulovlige lån og forklarer, at den administrative fejl skyldtes en overset formalitet efter salget af porteføljeselskabet Weblife.

Hvis loven skal overholdes, skal der afholdes en generalforsamling, inden udbetalingen falder, men det skete ikke.

'Der skulle have været afholdt en generalforsamling før udbetalingen, men det var ikke noget, jeg vidste eller var involveret i. Og det var en administrativ fejl i København. Jeg fik blot udbetalt min andel af genvinsten fra salget af Weblife knap tre måneder efter salget af virksomheden,' skriver Lars Tvede i en mail til Finans.

Han understreger endvidere, at generalforsamlingen blev afholdt, da selskabet blev opmærksom på fejlen.

Børsen kunne fredag afsløre, at Peter Warnøe i en lang årrække på ulovlig vis har hævet millioner af kroner i flere af sine selskaber som ulovlige aktionærlån.

Ifølge Børsen har Warnøes revisor hele 14 gange noteret ulovlige aktionærlån, som samlet løber op på et beløb på over 20 millioner kroner. Af disse lån skylder han stadig 10 millioner kroner.

Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse pålagt Warnøe tvangsbøder for at få Warnøe til at betale pengene tilbage. Warnør har dog heller ikke har betalt disse penge, hvilket har fået Styrelsen til at true ham med en politianmeldelse.

Siden afsløringen har Peter Warnøe trukket sig fra DR-prgrammet 'Løvens Hule', mens han også midlertidigt har trukket sig fra posten som administrerende direktør i venturefonden Nordic Eye Invest.