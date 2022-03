Selv kalder han det sin største satsning siden Saxo Bank.

Forventningerne til Lars Seier Christensens krypto-projekt, Concordium, var da også enorme, da det gik i luften.

Ved lanceringen udtalte stifteren og bestyrelsesformanden, at ambitionen var at gøre Concordium til »den ledende kryptovaluta i verden.«

Nu skriver Børsen imidlertid, at 90 procent af Concordiums værdi er gået tabt – på blot halvanden måned.

Ifølge avisen svarer det til tabt markedsværdi for hele 26 milliarder kroner.

I de kommende måneder kommer concordium under yderligere pres.

Efterspørgslen på de såkaldte ccd-mønter har nemlig været minimal, mens udbuddet af dem bliver øget betydeligt.

»Der kommer til at blive frigivet en masse tokens, og man kan jo spørge sig selv om, hvad det kommer til at betyde. Vi mener helt afgjort, at det her kommer til at skabe et stort salgspres,« siger Mikkel Gross-Nielsen, medstifter og administrerende direktør i kryptofonden GL21 Capital til Børsen.

Concordium er en kryptovaluta, som primært er rettet mod erhvervslivet.

Tanken bag har været at skabe et netværk, en såkaldt en blockchain, der gør det muligt at overføre store beløb uden indblanding af eksempelvis mæglere, bankfolk eller advokater.

Lars Seier Christensen skrev 2. marts på det sociale medie Telegram, at udsigten til frigivelsen af de mange digitale mønter giver anledning til panderynker hos investorerne.

Her gav han også et løfte til investorerne om, at han ikke kommer til at sælge ud af sin egen beholdning i »meget lang tid.«

Personligt ejer Lars Seier Christensen 15 procent af de digitale mønter.