Seier Capital - Saxo Bank-stifter Lars Seier Christensens personlige investeringsselskab - fik sidste år et underskud på 22,7 millioner kroner.

Det viser selskabets seneste regnskab, skriver Finans.dk.

'Ledelsen betragter den finansielle performance som værende i overensstemmelse med forventningerne,' hedder det i regnskabet.

Seier Capital har købte 22,55 procent af aktierne i Parken Sport & Entertainment i 2019, og firmaet ejer også flere restauranter. Blandt andet restauranterne Alchemist og Geranium.

Lars Seier har en kæmpe vinkælder. Da FCK i 2019 spillede en kamp i nærheden, inviterede han FCK's sponsorer på frokost. »De var ikke til at drive ud af denne her vinkælder,« griner Lars Seier.

Selskabet skriver dog i regnskabet, at man forventer, at de sorte tal vender tilbage i de kommende år, men at man endnu ikke har det fulde overblik over, hvordan coronakrisen har påvirket investeringerne.

Lars Seier er god for flere milliarder og bor i dag på et slot i Schweiz i byen Schwarzenbach - en times kørsel for Zürich.

I januar besøgte B.T. ham i det eksklusive hjem, hvor han ikke havde noget imod at fortælle om sit liv på første klasse.

»Jeg har kæmpet i mange år med at være rimelig ligeglad med, hvad andre folk synes. Det var jeg præget rigtig meget af som ung. Og det skal man ikke. Man skal lytte til, hvad ens eget sind og hjerte siger,« sagde han dengang til B.T.s Silla Bakalus.