Den danske milliardær og stifter af Saxo Bank - Lars Seier Christensen - har på det seneste valgt at opgive en række firmaer.

Det skyldes, at han har skiftet investeringsstrategi.

Det fortæller han til erhvervsmediet Finans.

Han har derfor valgt at trække sig fra flere mindre investeringer for i stedet for koncentrere sig om større investeringer.

Til Finans forklarer han, at han i dag leder efter større investeringer, som han tror kan udvikles - som Parken Sport & Entertainment, som han er medejer af - eller skaleres.

»Ingen regel uden undtagelse. Jeg kan sikkert fortsat blive fristet også af mindre, helt nye selskaber, men det bliver ikke i samme omfang som tidligere,« skriver Lars Seier Christensen i en mail til Finans.

Den seneste tid har han derfor afviklet sine investeringer i virksomheder som Kiggit Aps, Supervisual og CMThobby.

Lars Seier Christensen er 56 år, og det var egentlig planen, at han skulle drosle lidt ned, efter han forrige år solgte livsværket Saxo Bank.

Men sådan er det ikke gået, har han tidligere fortalt til B.T.

Ud over pasningen af hans slot i Schweiz, en evig rejsen frem og tilbage mellem Danmark, Schweiz og London, hvor en af hans døtre bor, så bruger rigmanden tid på sin hobby med valutahandel og et vinprojekt med egne vine. Dertil kommer, at han ejer to danske gourmetrestauranter og for nogle måneder siden erhvervede sig den legendariske Café Dan Turell. Og så købte han altså også lige knap en fjerdedel af fodboldklubben FC København sidste år.

»Jeg synes faktisk aldrig, jeg har arbejdet flere timer, end jeg gør lige nu. Det var meningen at få lidt mere tid, men jeg er ikke så god til at holde fri,« fortalte han til B.T. tidligere i år.

Med en formue på 2,7 milliarder var Lars Seier i 2019 Danmarks 44.-rigeste mand ifølge Berlingske.