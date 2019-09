Efter lang tids ballade er den legendariske Café Dan Turèll blevet solgt.

Nu står den nye ejer frem - og det er et særdeles kendt ansigt.

På Facebook afslører erhvervsmanden Lars Seier Christensen, at han er den ikoniske københavnske cafés nye ejer.

Og han har store planer med Café Dan Turell.

'Egentligt havde jeg ikke de store tanker om at have en bar/cafe i København, men lige netop Cafe Dan Turell kunne jeg ikke stå for,' skriver Lars Seier Christensen og fortsætter:

'Så derfor besluttede jeg mig til at overtage stedet og forsøge at bringe det tilbage til fordums storhed.'

Lars Seier Christensen løfter også noget af sløret for, hvordan han vil give caféen en renæssance.

'Det vil sige mere bar og mindre restaurant. Det vil sige 80’er musik på jukeboxen og en tilbagevenden til zinc baren og det klassiske look,' lyder det fra den kendte erhvervsmand, der blandt andet stiftede Saxo Bank.

Den seneste tid har Café Dan Turell ​i Store Regnegade i det indre København været igennem megen tumult.

Fødevarestyrelsen valgte for nyligt at politianmelde stedet, som i juli måned alene fik hele tre sure smileyer. Det skete efter at den tidligere ejer Bahram Sari Beliverdi i foråret blev idømt tre år og ni måneders fængsel for bedrageri, momssvindel og brud på fødevarelovgivningen.

Restaurantmægleren stod for at finde en ny ejer, og 23. august kunne TV 2 Lorry afsløre, at salget af Café Dan Turell var en realitet.

»Det er korrekt, at vi har solgt Cafe Dan Turèll. Det er gået hurtigt,« lød det fra Restaurantmægleren.

Lars Seier Christensen skjuler ikke, at han er en af de mange københavnere, som har et særligt forhold til den legendariske café.

For Café Dan Turell var Lars Seier Christensens stamsted, mens han gik i gymnasiet.

'En oase for os, og en cafe, der var blandt de allerførste af sin art i København. Jeg tror Cafe Dan Turell står som et klassisk ikon i nattelivet i København for mange andre end mig og mine venner,' skriver han.

Der kommer dog til at gå lidt tid, før det nye Café Dan Turell slår dørerne op.

De kommende måneder vil erhvervsmandens kone, Yvonne Christensen, styre arbejdet med at bringe stedet tilbage til det, Lars Seier Christensen elskede i sin ungdom og ønsker at genskabe.

I den forbindelse beder han om hjælp fra Café Dan Turells gæster. Lars Seier Christensen efterspørger både billeder og erindringer fra caféens ungdom i 1980'erne.

'Vi glæder os til at åbne dørene igen inden alt for længe, med et kig tilbage til ungdommens oplevelser,' slutter Lars Seier Christensen.

Café Dan Turell blev grundlagt i 1977.