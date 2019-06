65 millioner kroner.

Så mange penge har milliardæren Lars Seier Christensen smidt efter restauranten Alchemist, der siden december 2017 har været midlertidig lukket.

Og nu er det endelig tid til at åbne dørene igen.

'Det er en meget stor glæde at kunne meddele, at Alchemist åbner sin store bronzedør for gæster fra den 4. juli. Vi glæder os rigtig meget til at vise, hvad vi har arbejdet på så længe,' skriver Lars Seier Christensen på sin Facebook-profil.

Det er mange millioner, Lars Seier Christensen har kastet efter projektet, men han mener, at det er pengene værd, skriver Finans.

»Jeg tror, du vil forstå det, når du ser den,« skrev han i en mail til mediet i december 2018.

Den nye version af restauranten ligger på Refshaleøen, og menukortet tæller hele 50 serveringer, som vil tage mellem tre og fem timer at komme igennem. Det skriver de på deres hjemmeside.

Der vil være plads til 40 spisende per aften, som hver især skal betale 2500 kroner for maden og mellem 900 og 5000 kroner for drikkevarer.

De 50 retter skulle være inspireret af det periodiske system, og de vil blive serveret i forskellige rum i restauranten, der breder sig over 2.200 kvadratmeter inklusiv et videnscenter.

Der er nemlig ikke kun fokus på smagen, men også lyd, lys, duft, tekstur og æstetik. Man vil gerne give gæsterne en fuldendt sanseoplevelse.

Derfor har man også hele 20 tjenere til at betjene de 40 spisende og 30 kokke i køkkenet.

Til sidst har man ansat en gastrofysiker, der skal teste nye madretter i restaurantens videnscenter.