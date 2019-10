Lars Løkke Rasmussens tidligere rådgiver - Jacob Bruun - har fået nyt job.

Fra 1. november tiltræder han sin nye stilling som direktør for Strategi & Partnerskaber i Vækstfonden, der er statens finanseringsfond.

Det skriver Børsen.

Til mediet forklarer 39-årige Jacob Bruun, at han mener, han kan bruge sin erfaring fra Christiansborg - hvor han har arbejdet i 15 år - i sit nye job.

Dog kommer han også til at savne at være på Borgen:

»Christiansborg er en fantastisk spændende arbejdsplads, hvor man møder utrolig mange dygtige og interessante mennesker. Pulsen på borgen har jeg været enormt glad for i de 15 år, hvor jeg har været der, og det kommer jeg til at savne. Men omvendt er jeg rigtig godt tilfreds med, at jeg skal noget andet end politik,« forklarer han til Børsen.

Vækstfonden arbejder 'for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser,' lyder det på hjemmesiden.

Siden 1992 har Vækstfonden medfinansieret vækst i over 7.900 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 24,9 milliarder kroner.