Da Jysk-grundlæggeren Lars Larsen blev syg og gik bort sidste år, stod det skrevet i sol, måne og stjerne, at hans søn, Jacob Brunsborg, skulle overtage tøjlerne i familiens selskab.

Bare ikke, hvis du spørger Jacob Brunsborg selv. I hvert fald ikke på det tidspunkt.

Formanden i Lars Larsen Group fortæller i et stort interview med Børsen, at det ikke var hans ønske at overtage roret allerede i 2019.

»Jeg blev ganske ufrivilligt og modvilligt sat i formandsstolen for vores familievirksomhed alt for tidligt, da min far blev syg. Det ville jeg helst ikke, men han er her ikke mere, og så er det ligesom mig, der har stafetten for resten af familien, og når man så sidder i den stol, så vil man gerne gøre det så godt, som man kan,« siger Jacob Brunsborg til Børsen.

Det sidste års tid er blevet brugt på at finde ud af, hvordan Jysk-koncernen og alle de andre firmaer, Lars Larsen Group har investeret i gennem de seneste år, skulle udvikle sig i fremtiden.

Det er sket med hans søster, Mette Brunsborg, og Jacob Brunsborgs egne børn i spidsen for Lars Larsen Group.

Gennem det seneste års tid er de nået frem tid, at der skal investeres tungt i grøn energi og bæredygtighed, mens en række af de mindre selskaber skæres væk fra firmaets fremtidsplaner.

Det gælder foreløbigt golftøjmærket Backtee og shoppingportalen Eovendo, mens mere er på vej til at blive skåret fra.

Lars Larsen gik bort den 19. august 2019. Han blev 71 år gammel. Jacob Brunsborg overtog chefrollen allerede i juni 2019 grundet hans fars kræftsygdom.