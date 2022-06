Lyt til artiklen

Actona Group har opkøbt polsk milliardvirksomhed med 2.000 ansatte.

Dermed fortsætter møbelvirksomheden, som er Danmarks største og er ejet af Lars Larsen Group, en større investeringsstrategi, rapporterer Finans.

Denne gang har Holstebro-virksomheden investeret i en polsk møbelfabrikant, som hedder SITS.

Den polske virksomhed producerer polstermøbler på to fabrikker ved Brodnica i det nordlige Polen med samlet 2.000 ansatte. Virksomhedens omsætning ligger på cirka en milliard danske kroner.

Det er anden gang inden for det seneste år, at Actona Group foretager opkøb. I efteråret 2021 lagde man således penge på bordet for at overtage Theca, som har fabrikker i Litauen.

»Det er ingen hemmelighed, at vi har sat barren højt med vores finansielle målsætning om at fordoble vores forretning inden for en kort årrække,« siger CEO for Actona Group, Jimmi Mortensen, i en pressemeddelelse.

»En central del af vores strategi er derfor målrettede opkøb, og SITS kan tilføre gruppen stærke kompetencer og nye vækstmuligheder, som komplementerer vores eksisterende forretning og fremtidige vækstplaner,« tilføjer han.

SITS blev grundlagt i 1993 af svenske Erik og Marianne Näsström, og virksomheden opererer på det europæiske marked.

»Vi har store ambitioner om at fordoble vores forretning på få år, og her spiller polstermarkedet en vigtig rolle i strategien sammen blandt andet onlinehandel. De to opkøb samlet giver os et stort løft i målsætningen,« siger administrerende direktør Jimmi Mortensen fra Actona Group om opkøbet.