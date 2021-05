Lars Larsen Group har opkøbt Sofacompany.

Ifølge Finans.dk bliver møbelvirksomheden fremover en del af moderselskabet bag Jysk.

Formålet er blandt andet at øge det digitale salg i Jysk-koncernen, forlyder det.

Jysk – som er det største selskab i koncernen – har 3.000 butikker i 51 lande.

Derudover er Lars Larsen-koncernen involveret i en række andre virksomheder, blandt andet inden for salg af møbler. Det gælder blandt andet Ilva, Bolia og Sengespecialisten.

Sofacompany blev etableret i 2012 af ægteparret Cathrine og Christian Rudolph, men aktiemajoriteten blev overtaget af kapitalfonden Procuritas i 2017.

Lars Larsen Group har købt både stifterne og kapitalfonden ud, og bliver nu eneejer.

Prisen er der dog ingen af parterne, der ønsker at tale om.

Jacob Brunsborg (søn af Lars Larsen). (Arkivfoto) Foto: Tobias Kobborg Vis mere Jacob Brunsborg (søn af Lars Larsen). (Arkivfoto) Foto: Tobias Kobborg

Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, som er nuværende bestyrelsesformand i Lars Larsen Group, har tidligere over for Finans givet udtryk for, at koncernen ønsker at øge de eksterne investeringer.

Og der er penge nok til det formål i pengeboksen:

Finans.dk skriver, at Lars Larsen Group i 2019/20 havde et årsresultat før skat på 4,2 milliarder koner og skønner, at koncernen har op mod 17 milliarder at investere for.