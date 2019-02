Dynekongens golf- og welnesscenter Himmerland Golf & Spa Resort er ikke ligefrem en god forretning.

I det seneste årsregnskab fremgår det nemlig, at Lars Larsen igen i år taber millioner på golf- og konferencecentret.

Mere præcist gav virksomheden et underskud efter skat på 9,6 millioner kroner i det regnskabsår, der sluttede med udgangen i 2018.

At forretningen giver underskud, er dog ikke noget nyt for en af Danmarks rigeste mænd.

Foto: Henning Bagger

Himmerland Golf & Spa Resort har nemlig givet underskud i hvert eneste regnskabsår, siden Lars Larsen overtog det i 2007.

I årsregnskabet fremgår det også, at ledelsen ser resultatet som 'ikke tilfredsstillende'.

Underskuddet er samtidig en forværring fra året før, men ledelsen forklarer ikke, hvad tilbagegangen skyldes.

Det bliver samtidig beskrevet, at ledelsen heller ikke forventer et overskud i det nuværende regnskabsår, men 'et forbedret resultat'.

Golfturneringen Made In Denmark blev frem til 2017 afholdt på Himmerland Golf & Spa Resort. Foto: Henning Bagger

Siden dynekongens overtagelse i 2007 er centeret blevet udbygget flere gange, og udover golf- og welnessophold som hovedaktivitet, byder resortet også på et aktivitetscenter med fitness, badeland og bowling.

Himmerland Golf & Spa Resort lagde til og med 2017 bane til golfturneringen Made in Denmark, som er en del af European Tour, og i år vender turneringen tilbage til Himmerland.

På trods af det store underskud, så har Lars Larsen dog ikke grund til at bekymre sig.

For nyligt kom det frem, at selskabet bag blandt andet Jysk har givet et rekordhøjt overskud. Det kan du læse mere om her.