I 2018 kommer det danske møbelselskab IDdesign formentlig ud med et underskud på 100 millioner kroner, så nu lægger de en ny strategi, skriver Finans.

Selskabet, der ejes af Lars Larsen, driver kæderne IDEmøbler og Ilva.

Planen er, at man vil slå de to møbelkæder sammen. I den forbindelse nedlægger man 47 stillinger.

»Det er jeg selvfølgelig utrolig ked af. Men med forventning om, at det netop overståede regnskabsår ender med et underskud på omkring 100 mio. kr., har jeg måttet træffe nogle nødvendige beslutninger,« siger Rami Jensen, der er administrerende direktør for IDdesign, i en pressemeddelelse.

Lars Larsen Foto: Bo Amstrup Vis mere Lars Larsen Foto: Bo Amstrup

Dog vil nogle af de medarbejdere, der har fået deres stilling nedlagt, blive tilbudt et job et andet sted i Lars Larsen Group, som har ejet IDdesign siden 2013.

Desuden lukker man IDEmøblers butikker i Ribe og Brørup.

De seneste år har selskabet oplevet en del økonomiske udfordringer. Fra 2012/13-regnskabet og frem til 2016/17 har man tabt 312 millioner kroner.

Tidligere i år valgte topchef og bestyrelsesformand Michael Christiansen at fratræde efter syv år. Han blev afløst af Rami Jensen, der kom fra en lederstilling hos Jysk, som også ejet af Lars Larsen Group.