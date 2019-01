Dynekongen Lars Larsen er efterhånden også møbelkonge.

Jysk-stifteren ejer allerede flere møbelkæder, og nu er han også blevet eneejer af et stort møbelfirma.

Det drejer sig om danske Scancom International A/S, som har omkring 3.600 ansatte og især producerer havemøbler, som efterfølgende sælges til store detailkæder og byggemarkeder over store dele af verden.

Lars Larsen har siden 2006 haft lidt under halvdelen af aktierne i Scancom International, men nu har han købt firmaets stifter Bøje Bendtzen ud.

»Det ser lovende ud, og jeg er glad for at blive eneejer. Det går forrygende i selskabet, og med den nye konstruktion er det lettere at gennemføre investeringerne, der skal til fremadrettet,« siger Lars Larsen til Finans.

En af Scancom Internationals helt store kunder er, ikke overraskende, Lars Larsens hjertensbarn Jysk, så nu er dynekongen blevet eneejer af en af sine vigtige leverandører.

Langt størstedelen af møbelfirmaets produktion ligger i Vietnam, hvor Scancom International netop har bygget en helt ny fabrik, men Lars Larsen har planer om købe mere jord med henblik på at udvide produktionen yderligere.

Sidste år havde firmaet en omsætning på 911 millioner kroner og et overskud på 19 millioner kroner før skat.

Jysk og Scancom International ønsker ikke at oplyse, hvor meget Lars Larsen måtte betale for de resterende aktier i møbelfirmaet. Salget er godkendt af konkurrencemyndighederne.

Jysk, som i starten udelukkende var et sengetøjslager, har i mange år også solgt møbler. Derudover er IDdesign med møbelkæderne Ilva og Ide-Møbler, møbelproducenten Actona og interiørselskabet Bolia også en del af Lars Larsen Group.

Lars Larsen overvejer også at gå på indkøb i en helt anden branche. Dynekongen er allerede aktionær i 1. divisions-klubben Silkeborg IF, men han afviser ikke tanken om at købe klubben.

Lars Larsen startede Jysk Sengetøjslager i 1979. I dag er der 2.700 Jysk-butikker i 50 lande.