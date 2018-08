Lars Larsen har haft mange gode oplevelser i sin tid med livsværket, Jysk. Men én oplevelse skiller sig særligt ud.

»Jeg er faktisk mest stolt af, da vi for mange år siden blev Leverandør til Det Kongelige Danske Hof. For en bonderøv som mig var det stort. Og det er det stadigvæk. For det kan jeg bruge ude i den store verden. Det synes de er meget stort og meget flot,« ­lyder det fra Lars Larsen, der blandt andet har haft prins Henrik som kunde.

Ifølge Lars Larsen købte prinsen blandt andet dyner, puder og madrasser fra Jysk til regentparrets vinslot i Cayx.

»Jeg kender en, der havde spurgt prinsen om, hvorfor han købte tingene i Jysk, hvorefter prinsen havde svaret: ’De har nogle gode priser'. Og det kan jeg sådan set godt lide – at kongehuset er lidt prisbevidste,« siger den jyske købmand.

Lars Larsen har ved flere lejligheder mødt dronning Margrethe og prins Henrik. Her ses han i 2008, da regentparret på deres sommertogt besøgte Jysks store domicil ved Uldum. Foto: Claus Fisker Vis mere Lars Larsen har ved flere lejligheder mødt dronning Margrethe og prins Henrik. Her ses han i 2008, da regentparret på deres sommertogt besøgte Jysks store domicil ved Uldum. Foto: Claus Fisker

Når han 6. august fylder 70 år, kan han se tilbage på et imponerende erhvervseventyr, der startede med en enkelt butik i Aarhus og siden har resulteret i mere end 2.500 butikker i 50 lande.

Det har undervejs givet ham mange særlige oplevelser. Blandt andet hæder fra kongehuset, som er kendt for at støtte op om danske virksomheder. I 2009 fik han ridderkorset – en titel, der i 2017 blev opgraderet til den mere fornemme orden 'ridder af første grad'.

Lars Larsen og Jysk er blandt andet blivet udnævnt til Leverandør til Det Kongelige Danske Hof, og Lars Larsen er særlig stolt over, at prins Henrik har købt ind i hans butikker. Foto: Keld Navntoft Vis mere Lars Larsen og Jysk er blandt andet blivet udnævnt til Leverandør til Det Kongelige Danske Hof, og Lars Larsen er særlig stolt over, at prins Henrik har købt ind i hans butikker. Foto: Keld Navntoft

Mange andre af Danmarks fremtrædende erhvervsmænd er de seneste år også blevet smykket med titler som 'hofjægermester' eller 'kammerherre'. Det er dog ikke nødvendigvis noget, som Lars Larsen stiler efter.

»Jeg er stolt af kongehuset, og jeg synes, at de gør det godt – og at de ER gode til at markedsføre Danmark, så jeg tager med stor glæde imod alle de kors og bånd og stjerner, som de kan finde på at give mig, men jeg lever også uden,« lyder det fra Lars Larsen, der tilføjer:

»Det er jo sjældent, at jeg er nogen steder, hvor man skal have kors og bånd og stjerner på. Det er ikke så meget mig,« siger han.