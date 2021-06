Hos Lars Larsen Group har man store planer, og de er allerede ved at blive rullet ud.

»Vi kigger på alt, der ligger inden for vores værdisæt om købmandskab, ordentlighed og vækst. Så der er mange muligheder,« siger direktør Jesper Lund.

Ifølge Finans.dk vil selskabet bag dynegiganten Jysk i den kommende tid foretage massive investeringer – for hele 17 milliarder kroner.

Set i det lys er Lars Larsen Group i øjeblikket er ved at købe sig ind som hovedinvestor i kapitalforvalteren Formuepleje. Den endelig pris vil ifølge mediet blive på 1-1,2 milliarder kroner for en ejerandel på 35-45 procent af selskabet.

Endnu mangler de nuværende aktionærer at give accept til den nye omfordelingen af ejerskabet.

Senest har Lars Larsen Group også overtaget møbelvirksomheden Sofacompany samt investeret i værdipapirer, ejendomme, i et design – og lyssselskab og i en fond.

Tilsyneladende mangler der ikke muligheder for firmaet.

»Antallet af henvendelser, som vi får, er højt. Interessen for at sælge til eller at få os med som investor er stor. Det er vi glade for,« siger Lars Larsen Group-direktør Jesper Lund.