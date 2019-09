Dynekongen Lars Larsen har fået opkaldt en vej efter sig.

Flere tusind kilometer fra Jysks hovedsæde i Brabrand, vel at mærke.

Det er en forstad til Bulgariens hovedstad, Sofia, som har fået sin helt egen 'Lars Larsens Vej'.

Og det er der en særlig grund til.

Som i et eventyr om en lille fjer, der bliver til meget mere, startede Lars Larsens Jysk-imperium med en enkelt forretning i april 1979 på Silkeborgvej i Aarhus. Foto: Henning Bagger

Vejen blev indviet torsdag sammen med Jysks nye distributionscenter i Sofia-forstaden Bozhurishte.

Det skete ved en stor indvielsesceremoni med deltagelse af flere prominente navne.

Blandt andre var Bulgariens premierminister, Boyko Borisov, økonominister Emil Kranikolov og den danske ambassadør i landet, Søren Jacobsen, til stede.

»Distributionscentret er bygget med den nyeste teknologi og er det klart mest moderne i hele regionen,« sagde Logistics Manager Jan Oliver, der er den daglige leder af distributionscentret ifølge en pressemeddelelse fra Jysk.

Det 95.000 m2 store distributionscenter i Bozhurishte er Jysks ottende af sin slags i Europa og skal på sigt forsyne over 320 Jysk-butikker i Bulgarien, Grækenland, Serbien, Rumænien og Bosnien.

Der er plads til 125.000 paller i distributionscenterets fuldt automatiserede højlagre.

Det nye distributionscenter kommer til at skabe omkring 200 arbejdspladser.

Ideen til centeret blev taget, mens Jysk-grundlæggeren stadig var i live.

Fra venstre: den danske ambassadør Søren Jacobsen, Jysk-direktør Jan Bøgh, Bulgariens premierminister Boyko Borisov og økonomiminister Emil Karanikolov. Foto: Jysk

»Vejen blev navngivet, da første spadestik til distributionscenteret blev taget, kort før Lars Larsens død, men det er først nu, den officielt er blevet indviet,« oplyser Jysks presseafdeling til B.T.

Lars Larsen omtalte selv det nu indviede distributionscenter i et interview med Berlingske i november 2018.

»Det kræver et stort setup at få alle vores varer ud til så mange butikker i så mange forskellige lande, og opgaven er ikke blevet mindre af, at kunderne forventer at få deres varer med det samme. Derfor betyder vores nye distributionscenter i Sofia rigtigt meget, fordi vi bliver i stand til at levere langt hurtigere til butikker og kunder i Balkan-landene og Grækenland,« sagde Lars Larsen.

Lars Larsen sov stille ind den 19. august. Han blev 71 år.