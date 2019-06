Lars Larsen er blevet ramt af sygdom og passer derfor ikke sit arbejde i Jysk-koncernen.

Det bekræfter kommunikationschefen i Jysk Nordic, Rune Jungberg Pedersen overfor Midtjyllands Avis.

»Det er rigtigt, at Lars Larsen er syg. Der er sendt en intern meddelelse rundt til medarbejderne i Jysk. Det er sket lige for nylig, at han er blevet sygemeldt,« siger Rune Jungberg Pedersen.

Er aftalerne i hans kalender sløjfet?

»Hvis du kender Lars Larsen, så ved du også, at han har en temmelig flydende kalender. Men han er ikke på arbejde, og vi ved ikke, hvornår han vender tilbage til arbejdet,« konstaterer Rune Jungberg Pederser.



Kommunikationschefen vil ikke kommentere på, om der er tale om alvorlig sygdom.