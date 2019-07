Danmarks sjettestørste by ser langt om længe ud til at ryge med på street food-bølgen.

Efter år med gentagne forsøg på at få et street food-marked ser det endelig ud til at lykkes.

Og hvis du er i tvivl om, hvilken by, der er Danmarks sjettestørste by, så er det naturligvis østjyske Randers.

På lokalmediet Randers Amtsavis kunne man tirsdag aften læse, at der er tale om fire lokale restauratører, som gået sammen om at købe en stor bygning ved havnen. Og det er her, det nye street food-marked skal ligge.

Og selvom der flere gange har været kuldsejlede forsøg på at få street food til Randers, så bør den være ganske sikker denne gang.

'Det her..... Det bliver STORT. Købskontrakten er underskrevet og endelig bliver det officielt. Randers får nu endelig STREET FOOD,' lyder det i et opslag på Facebook-siden Randers Street Food.

Her kan man også læse, at Randers Street Food skal ligge i en stor rød bygning ved havnen - den hvor facaden lyder 'Adolph Andersens Eftf.'

Yderligere beskrives stedet på følgende måde:

'Randers Street Food bliver et sted for byens folk i alle aldre og afskygninger. Det bliver handicapvenligt, børnevenligt og spisestedernes menukort bliver prissat så alle kan være med.'

Dem, der står bag Randers Street Food, er erfarne folk inden for restaurationsbranchen.

Således er der tale om personer, som allerede driver forskellige restauranter og cafér i og uden for byen.

Planen er, at Randers Street Food - hvis alt går vel - skal åbne til december.

Selvom glæden ved at åbne et street food-marked i landets sjettestørste by naturligvis er stor, så må der dog være spor, der kan skræmme en smule.

For blot en måned siden måtte man nemlig dreje nøglen om til et street food-marked i Danmarks femtestørste by, Esbjerg.

Her var det ganske enkelt ikke muligt at rejse den nødvendige kapital for at gøre markedet levedygtigt.

Der er dog ikke kun skræmmehistorier. I Aarhus - landets næststørste by - har Aarhus Street Food nemlig stort overskud.