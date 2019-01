Københavns Lufthavn i Kastrup havde i 2018 30,3 millioner passagerer. Det er 1,1 million flere end året før.

Der var travlt sidste år i Københavns Lufthavn.

Den rundede 30,3 millioner passagerer i 2018, og det er rekordhøjt for lufthavnen.

Det fremgår af lufthavnens egne trafiktal.

- Det er jo altid en milepæl, når man runder så stort et tal, og det betyder, at vi ender i top-15 i Europa, siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

I 2018 havde lufthavnen 1,1 million flere rejsende. Det svarer ifølge lufthavnen til ekstra 16 fyldte Boeing 737-fly hver eneste af årets dage.

Størst fremgang var der i 2018 på de lange, interkontinentale ruter til destinationer udenfor Europa. Her voksede antallet af passagerer med 11 procent til 3.611.444.

- Alle langdistanceruter er nøgleåbninger for os, men det har især været vigtigt, at der er kommet direkte fly til den amerikanske vestkyst, Indien og Kina, siger Thomas Woldbye.

2018 var året, hvor ruten mellem København og New Delhi kunne fejre etårsfødselsdag. Antallet af rejsende på ruten voksede med næsten 60.000, oplyser lufthavnen.

Når nu milepælen på 30 millioner passagerer er nået, er næste delmål 40 millioner om året, fortæller Thomas Woldbye.

- En fortsat udvikling forudsætter, at Danmark fortsætter med at være et succesfuldt og populært land, hvor turister gerne vil rejse hen, siger han.

- Det er afgørende for velstanden i et lille land som Danmark at være godt forbundet med resten af verden, så vi kan handle, udveksle viden og få investeringer og turister til landet, tilføjer han.

Ved udgangen af året var der 177 direkte, internationale ruter til og fra København, heraf 41 lange ruter til destinationer udenfor Europa.

/ritzau/