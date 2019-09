Regeringen har fået en aftale i hus på landvindmøller, der fjerner højdebegrænsningen på de 150 meter.

Kommunerne skal i fremtiden kunne give tilladelse til vindmøller på land, der er højere end de 150 meter, der er tilladt i dag. Det fremgår af en tilføjelse til energiaftalen fra 29. juni sidste år.

I den var der en højdebegrænsning sat på 150 meter - men nu kan kommunerne i fremtiden planlægge for vindmøller, der er højere end 150 meter, oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Regeringen har hævet ambitionerne for klimaet til et hidtil uset niveau og påtaget sig det internationale lederskab for den grønne omstilling.

- Det betyder også, at vi må sikre de mest optimale rammer for at udbygge med vedvarende vindenergi. På sigt bliver der færre, men større og mere effektive vindmøller, siger han om aftalen.

Allerede da energiaftalen blev vedtaget sidste år, var det på bordet, at højdebegrænsningen skulle fjernes. Vindmølleselskabet Vestas sælger allerede møller med en højde på både 180 og 241 meter.

Det er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative, Alternativet og Liberal Alliance, der åbner for tilladelser til de højere vindmøller.

- Selv om vi nu åbner mulighed for større vindmøller på land, er det vigtigt for mig at understrege, at kommunerne fortsat skal tage hensyn til både naboer, landskab og natur.

- Ligesom de lokale beboere altid skal høres, inden konkrete planer bliver vedtaget. Vi ændrer heller ikke på hverken afstandskravet til naboer, støjkravene eller naturbeskyttelseslovens regler, siger Simon Kollerup.

Allerede sidste år blev det aftalt, at der skal være færre landvindmøller til fordel for vindproduktion på havet. Konkret skal antallet af landvindmøller reduceres fra de nuværende 4300 til 1850 i 2030.

