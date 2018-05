Alle de kunder, der har lidt tab, vil komme med 100 kilometer i timen, vurderer professor efter dom.

København. Saxo Bank har onsdag tabt en sag i Østre Landsret om bankens ageren under uro med schweizerfranc i 2015.

Landsretten slår i sin afgørelse fast, at Saxo Bank ikke måtte ændre priserne for en række valutahandler, der var gennemført umiddelbart efter ophævelse af fastkurspolitikken.

Banken skal derfor betale 1,6 millioner kroner med tillæg af renter til virksomhedskunden Greyzone, der havde anlagt sagen. Derudover skal Saxo Bank betale sagens omkostninger på lidt mere end 434.000 kroner.

Dermed er en afgørelse fra Sø- og Handelsretten fra 2016 blevet omgjort.

Sagen handler om den uro, der blev skabt, da den schweiziske nationalbank, SNB, i januar 2015 slog hul i kursloftet over schweizerfrancen.

Da SNB opgav kursbåndet til euroen, steg schweizerfrancen kraftigt, hvilket betød tab for de kunder, der havde spekuleret i, at den centraleuropæiske valuta skulle falde.

Nogle kunder havde imidlertid benyttet sig af såkaldte stop- eller limit-ordrer, som automatisk skulle lukke deres position, hvis den udviklede sig til tilstrækkelig stor ugunst for kunden.

De trådte da også i kraft, men senere modtog kunderne meddelelser fra banken om, at handlerne ikke kunne gennemføres til angivet grænseværdi, da der manglede likviditet i markedet.

Jacob Andersen fra Greyzone mener, at Saxo Bank begyndte at ændre sine priser bagudrettet, så de kunne overføre et underskud til kunderne.

- Det svarer til, at du køber en lejlighed, der så falder i pris, hvorefter du vil lade handlen gå om. Det kan man jo ikke, siger han til Berlingske Business.

Flere kunder har slæbt Saxo Bank i retten, som nu kan forvente, at en lang række kunder også vil kræve penge fra banken i landsretten.

Det vurderer professor Carsten Tanggard over for Berlingske Business.

- Det vil være min vurdering, at alle disse kunder, der har lidt tab, vil komme med 100 kilometer i timen. Der kan selvfølgelig være små forskelle, der kan gøre, at enkelte kunder kan tabe, men sagerne ligner hinanden meget, siger han til avisen.

Finansdirektør i Saxo Bank Steen Blaafalk siger til avisen, at banken nu vil analysere afgørelsen, som den finder overraskende.

