Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er efterhånden et velkendt problem for elbilejere, at opladningsmulighederne er begrænsede.

Men nu er der endnu et aspekt at tage højde for.

Lørdag hæver den landsdækkende kæde Circle K nemlig prisen på samtlige ladestandere, skriver Finans.

Det sker, efter prisen på el igen er skudt i vejret og i august nåede usete højder.

»Jeg tror efterhånden, at alle danskere har hørt, hvad der ligger bag, og vi mener, at der er behov for en sikker havn, hvor kunderne ved, hvilken pris de lader til uanset tidspunkt. Siden juni er elprisen fordoblet, og derfor er vi nødt til at reagere,« siger Jesper Dan Holst Rasmussen, seniormanager for prisfastsættelse hos Circle K til mediet.

Fremover skal elbilejerne betale 1,5 kroner mere for hver kWh, der ender i bilen. Hidtil har prisen per kWh været på 4,95 kroner.

Også OK har hævet prisen for opladning. Prisen er her nu 6 kroner per kWh.

Siden 2020 har Circle K sat lynladestandere op på mere end 23 tankstationer med i alt over 62 ladepladser. Dermed er Circle K det brændstofselskab med flest lynladestandere i Danmark.