Aarhusianerne må snart vinke farvel til en af byens største butikker - fordi den ifølge kæden bag simpelthen er blevet for stor.

Den 1.300 kvadratmeter store Sport24 på Telefontorvet i hjertet af Aarhus lukker og slukker 10. februar efter seks år på den ellers lukrative placering i hjertet af Danmarks næststørste by.

'Det bliver kaldt downsizing. Tiden er ved at løbe fra de store butikker, og det er også tilfældet for vores butik på Telefontorvet. I Aarhus Midtby vil vi nu fokusere på vores butik i Bruuns Galleri,' siger Lars Elsborg, administrerende direktør for Sport24 til Stiften.dk.

Sport24 har allerede reduceret størrelsen af butikken i Kolding fra 1.500 kvadratmeter til 1.000 kvadratmeter, og også butikken i Vejle har været en tur på slankekur.

Den landsdækkende sportskæde er bestemt ikke ene om at give de store butikker kniven. Andre store kæder som H&M og Bestseller fokuserer også i stigende grad på mindre butikker - for i stedet at satse på større lagre og handel på nettet.