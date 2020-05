Hvis ikke Danmark skal blive ramt af en konkursbølge, er regeringen nødt til at indføre et forbud mod udsalg og tilbudsvarer.

Den melding kommer ifølge Finans fra den administrerende direktør i Skoringen, Frank Siim Sørensen.

»Nu har der været lukket længe, og alle har mistet omsætning. Hvis vi så også forærer varerne væk i en periode, går det helt galt. Derfor har vi brug for et stop for udsalg frem til august,« siger han.

Coronakrisen har ifølge direktøren været så belastende for store dele af detailbranchen, at der er tale om en ekstraordinær situation, som kræver vidtrækkende tiltag, lyder det.

Ellers vil butikker som Skoringen, der er en landsdækkende kæde med over 100 butikker i hele landet, lide nød.

Særligt hvis mange butikker forsøger at kickstarte forretningen med tilbudskampagner med dertilhørende prispres.

Ideen bliver dog ikke taget vel imod hos Sportmaster.

Den administrerende Andreas Holm kalder det en ‘overregulering af markedet,’ hvis regeringen skulle blande sig i de frie markedskræfter.

Erhvervsministeriet har anbefalet butikker at undgå slagtilbud for at undgå store køer, der kan forøge smitterisikoen.