En regning på 250.000 kroner lander sandsynligvis snart i landmand Jonas Ballebys postkasse.

Et beløb, som han, ifølge lovgivningen, skal betale, fordi man på hans grund har gjort et spændende arkæologisk fund.

Han skulle ellers have bygget en kostald på sin nye grund, men i stedet blev der under den ubyggede stald, fundet et gravsted og syv huse fra jernalderen.

Det skriver TV Midtvest.

Men overraskelsen og begejstringen over fundet er hurtigt forsvundet som dug for solen for landmanden.

Ifølge museumsloven skal udgravningen af fundet nemlig betales af den private lodsejer, altså den person, der ejer jorden.

Og det er, som nævnt, ikke et lille beløb.

»Det er penge, jeg ikke kan låne. De kommer til at gå af den sparegris, som jeg allerede har brugt af. Vi havde sat lidt penge af, fordi vi havde hørt om, at sådan nogle situationer kunne opstå, men slet ikke i den størrelsesorden.«

Det siger Jonas Balleby til Tv Midtvest og fortsætter:

»Jeg synes ikke, det er retfærdigt, at vi som lodsejere skal stå i sådan en situation.«

Selvom det er en ærgerlig regning at modtage, så mener afdelingsleder på Viborg Museum, Kamilla Fiedler Terkildsen, at man jo bare følger reglerne på området:

»Det er en politisk beslutning, der er blevet taget. Så det er den, vi administrerer efter. Det er selvfølgelig ikke det sjoveste i verden, men så er vores rolle jo så at gøre det hele så gnidningsfrit som muligt.«