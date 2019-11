Efter fire år på posten har Codans landedirektør i Danmark, Scott Ørmen, valgt at trække sig.

Og familien i Norge har haft en del at sige i den beslutning. Det er nemlig for at bruge mere tid sammen med dem, han stopper:

»Selvom det er vemodigt at skulle tage afsked med Codan, så glæder jeg mig til at være tæt på min families hverdag efter fire år i Danmark,« siger Scott Ørmen i en pressemeddelelse, som Codan har sendt ud.

Scott Ørnem bliver dog i noget, han kender. Per 1. maj starter han nemlig som administrerende direktør i Marsh i Norge. Marsh er - ligesom Codan - et forsikringsselskab.

Tjansen som landedirektør bliver med øjeblikkelig virkning overtaget af Ken Norgrove, der hidtil har været administrerende direktør i både Codan og Trygg-Hansa (et svensk forsikringsselskab, red.)

Dette, indtil en mere langsigtet løsning er fundet, lyder det.

»Jeg har stor respekt for Scotts beslutning, men er selvfølgelig ærgerlig over, at Scott har valgt at stoppe,« siger Ken Norgrove om kollegaens beslutning og fortsætter:

»Scott efterlader en stærk landeledelse i Codan, og derfor er jeg helt tryg ved, at vi sammen får styrket Codan yderligere og bragt vækst tilbage.«