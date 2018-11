Landbruget er beskyldt for manglende klimaansvarlighed. Nu spiller økologerne ud med plan for hele landbruget.

Landbruget skal ikke smyge sig udenom, men i stedet påtage sig en central rolle i forhold til klimaet.

Det mener Økologisk Landsforening, som opfordrer alle landbrugets organisationer til at samle sig om en ny fælles klimapolitik på landbrugsområdet.

Regeringens klimaudspil fik for nylig hård kritik for at lade landbruget slippe billigt, selv om landbruget står for omkring 20 procent af de samlede CO2-udledninger.

I stedet opfordrer Økologisk Landsforening nu til, at landbruget selv tager bolden op.

- Det vigtige er, at landbruget har en stor mulighed for at bidrage til løsningen af klimaproblemet med en ambitiøs og fremadrettet klimapolitik for hele landbruget, siger foreningens formand, Per Kølster.

- Vi skal have rigtig mange løsninger i spil. Her er hele ideen om et CO2-regnskab per gård vigtig. Det kan gøres, uden at man trækker tæppet væk under de danske landmænd og fødevarevirksomheder, siger han.

Økologisk Landsforening ønsker en ny model med et "balanceret klimaregnskab" - gennemført i dialog med hele landbruget samt forskere og politikere.

Udspillet indebærer, at alle landbrug skal lave et klimaregnskab, som skal vise, hvordan gården holder sig under CO2-loftet. På samme måde som der allerede laves gødningsregnskaber i dag.

Den grønne tænketank Concito kalder idéen "superinteressant".

- Det betyder, at man kan registrere udledningen helt lokalt og arbejde med, hvad der giver mest effekt på den enkelte gård, siger programleder i Concito Michael Minter.

Jørgen E. Olsen er professor på Aarhus Universitet og medforfatter til en aktuel rapport om landbrugets rolle i klimaregnskabet.

Han mener, at det er er for tidligt at pege på tiltag helt lokalt i landbruget, som kan betale sig, og at det bliver svært at lave klimaregnskaber per bedrift.

I Landbrug & Fødevarer kalder formand for økologisektionen Hans Erik Jørgensen udspillet spændende.

- Det er et område, der allerede har stor fokus i Landbrug & Fødevarer, og det er vigtigt, at landbruget er med i klimakampen, siger han.

