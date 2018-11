Landbrugets interesseorganisation har fundet Karen Hækkerups efterfølger internt i Anne Lawaetz Arhnung.

Efter at have hentet to direktører fra Christiansborg har Landbrug & Fødevarer nu ansat sin nye direktør internt.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Den nye direktør bliver 49-årige Anne Lawaetz Arhnung, der efterfølger tidligere justitsminister Karen Hækkerup, der selv efterfulgte Venstres Søren Gade.

- Der er mange forventninger til, hvordan fødevareerhvervet skal producere på en mere og mere bæredygtig måde.

- Til at lede os igennem denne rejse, hvor vores medlemmer stadig skal tjene penge, har vi brug for en person, der kender vores sektor godt, og som kan sikre sammenhængskraft i værdikæden og blandt vores medlemmer. Derfor har vi valgt Anne Lawaetz Arhnung, skriver formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.

Anne Lawaetz Arhnung har været i organisationen i 22 år og har siddet i direktionen siden 2012. Hun er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og startede i 1996 som konsulent i Landbrugsraadet.

Siden 2016 har hun været direktør i Landbrug & Fødevarers videnscenter, SEGES.

Karen Hækkerup meldte sin afgang fra posten som direktør i september efter omkring fire år i stillingen.

- Nu er tiden kommet til, at jeg vil prioritere min familie. Jeg vil give mig god tid til at finde ud af, hvad det næste skridt i min karriere skal være, sagde Karen Hækkerup på det tidspunkt.

Før Karen Hækkerup bestred Venstres Søren Gade posten, dog med et større fokus på profilering end på administrativ drift, hvilket endte med at blive et problem. Han forlod posten i 2014.

- Jeg kan ikke se mig selv i den nye ledelsesstruktur og har derfor indgået en for begge parter fornuftig aftale, der betyder, at jeg stopper, skrev Søren Gade.

I forbindelse med Karen Hækkerups afgang sagde erhvervskommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen til Jyllands-Posten om søgningen efter en ny direktør:

- Det skal være en person, der kan det politiske spil til fingerspidserne og som er en god lobbyist.

- En, som har vist sig frem fra øverste hylde på enten på administrativt eller politisk niveau, sagde Anders Heide Mortensen.

/ritzau/