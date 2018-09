Hjælpepakken til landbruget oven på tørken er for lille. Erhvervets talerør mener bureaukrater står i vejen.

København. Der er vedtaget en hjælpepakke til landbruget på 380 millioner kroner.

Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer er dog ikke tilfreds og mener, at bureaukrati og stive regler har stået i vejen for en større hjælpepakke.

Støtten er nemlig ikke stor nok, men kun "et meget lille plaster på såret".

- Det er selvfølgelig vigtigt og positivt, at politikernen kigger vores vej, når vi har så hård en tørke. Den pakke, der er er kommet nu, hjælper dog kun en lille del af landbruget.

- Men det sender et vigtigt signal til den finansielle sektor om, at Christiansborg står bag landbruget, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelelse.

Seges, et videnscenter under Landbrug & Fødevarer, har tidligere udregnet, at tørken koster landbruget over seks milliarder kroner og kan bringe flere hundrede landmænd ud i store økonomiske problemer. Derfor havde foreningen håbet på mere støtte.

Organisationens kritik er dog ikke rettet mod de politikere på Christiansborg, der sætter rammerne for landbruget, men mod styrelser og EU.

- Den politiske vilje var økonomisk større, end pakken er. Vi oplever, at embedsmændene, der skal hjælpe politikerne, ikke har haft fantasi og vilje til at finde de løsninger, der skulle til, siger Lars Hvidtfeldt.

Han mener ikke, at der er decideret modvilje mod erhvervet i systemet.

- Jeg vil ikke sige modvilje, men vi oplever for mange bekymringer og en teknokratisk tilgang. At man ikke bliver ved med at søge mulighederne, selv om den politiske vision er der.

Landbrug & Fødevarer foreslog selv en permanent lettelse af flere skatter på landbruget samt en større økonomiske redningspakke fra staten.

- Vi har haft en meget turbulent tid med sanktioner mod Rusland, tørke og ustabile dyrkningsforhold i mange år. Så vi er presset for mange sider.

- Derfor handler det for os om at få fjernet nogle ekstraordinære omkostninger, som er pålagt vores erhverv. Det er det, der vil kunne gøre erhvervet mere robust, siger Lars Hvidtfeldt.

Han mener ikke, at det er en løsning at lade finansielt sårbare landbrug gå ned.

- Som den finansielle sektor er vores erhverv "too big to fail". Vi står for 24 procent af Danmarks eksport, står for en stor del af valutaindtjeningen og en stor del af beskæftigelsen ude i landet, siger viceformanden.

