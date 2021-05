Fredrik Nilsson, der er administrerende direktør i lakridsimperiet Lakrids By Bülow, må være en glad mand.

Blot fire år efter sin ansættelse som leder af firmaet, har han nemlig landet virksomhedens bedste resultat nogensinde.

Det skriver Finans.dk.

Lakrids By Bülow går ud af 2020 med et overskud på mere end 19 millioner kroner. Og det er det højeste i virksomhedens historie.

Dette til trods for et markant fald i salg hos selskabets i alt 24 egne butikker og en coronapandemi, der tvang storcentre og detailbutikker til at lukke. Dog oplevede virksomheden en vækst i onlinesalget, helt præcist på 17,5 procent.

Ledelsen kalder da også årets resultat for »yderst tilfredsstillende« i regnskabsberetningen.

Johan Bülow solgte i 2016 virksomheden til den svenske kapitalfond Valedo Partners, som i alt købte 75 procent af aktierne i selskabet for 470 millioner kroner. Og kun et år efter salget blev Fredrik Nilsson, der har en fortid hos blandt andre Nestlé, ansat – hvilket Bülow formentlig også er »yderst tilfreds« med i dag.

Johan Bülow har tidligere fortalt til B.T., at coronakrisen har været en form for saltvandsindsprøjtning, som har fået ham til at ’klemme ballerne sammen’.

Krisen har tvunget iværksætteren og hans hundreder af ansatte ud i en kamp for at holde forretningen på sporet.

En kamp, som har krævet store omstillinger, men som også har givet en masse ny energi.

»Nogle gange skal man have lidt kaos i sin verden for skabe noget nyt, og det er det, der sker lige nu. Det er en fed mekanisme. Jeg kan godt lide at arbejde under det pres, for jeg er iværksætterdrevet og kan eksekvere hurtigt,« siger Johan Bülow:

»Jeg er fra en familie, hvor vi tænker på den måde. Hvis noget ikke er, som det skal være, må man sætte sig ned og finde en løsning og arbejde ud ad det spor. Det lykkedes vi med lige nu.«