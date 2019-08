Lagkagehusets direktør stopper med øjeblikkelig virkning.

Bagerkæden bekræfter over for Børsen, at Jesper Friis stopper som direktør.

Lagkagehuset er vokset markant de seneste år, men havde sidste år et underskud på 182 millioner kroner.

I en pressemeddelelse skriver Jesper Friis, at det har været 'en vanvittig svær beslutning at træde tilbage.'

Jesper Friis, direktør for Lagkagehuset, stopper med øjeblikkelig virkning. (Arkivfoto) Foto: Simon Skipper

'Da jeg trådte ind gennem døren i Lagkagehuset i 2015, var der 35 butikker i Danmark, og nu træder jeg ud ad døren og glæder mig over, at der nu er 97 butikker i Danmark, 11 i England og 3 i USA. I al ydmyghed vil jeg godt erklære mig tilfreds med det,' siger han.

Jesper Friis har været direktør siden 2015.

Hans afløser bliver engelske Jason Cotta. Englænderen overtager posten som CEO for kæden, der udover Danmark i forvejen har butikker i Storbritannien og USA.

Han kommer til fra en stilling hos Costa Coffee. Ifølge Børsen trækker Jesper Friis sig af personlige årsager.