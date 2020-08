Et tab på hele 118 millioner kroner.

Sådan ser regnskabet ud for Lagkagehusets danske forretning, Lagkagehuset A/S.

Det skriver Finans.dk efter at have set nærmere på virksomhedens årsregnskab.

Det historiske tab i 2019 kommer på trods af, at firmaet i samme periode havde en stigende omsætning, der nåede 962 millioner kroner. Det var 82 millioner kroner mere end årets før.

Ejeren af Lagkagehuset, Ole Kristoffersen, fortæller om sin succes med kvalitetsbrød og kager. Eventyren startede på Christianshavn, hvor Lagkagehusets første forretning ligger. Bygningen har ligeledes givet navn til bageriet. Her ses Ole Kristoffersen i butikken på Christianshavn. Foto: Camilla Rønde

I regnskabet forklarer Lagkagehuset selv tabet med øgede investeringer. Sidst år åbnede bageri-giganten 13 nye butikker og nedlagde en enkelt.

Der er også kommet flere ansatte i koncernen. Flere end tusinde mennesker er lige nu ansat i kæden.

»Resultaterne for året ses som tilfredsstillende med de signifikante strukturelle ændringer in mente. Vigtige investeringer blev taget for at sikre fremtidig vækst,« skriver Lagkagehuset A/S i regnskabet.

Oprindelig havde Lagkagehuset optimistiske forventninger til 2020, men så kom coronaen, og den ramte også salget af jordbærtærter og wienerbasser.

Jesper Friis, direktør for Lagkagehuset. Foto: Simon Skipper

»Der er identificeret en negativ effekt af covid-19 i form af signifikant mindre salg. Primært som resultat af lukkede butikker,« hedder det i regnskabet for 2019.

Under coronakrisen kom Lagkagehuset ud i en geding shitstorm. Virksomheden tog nemlig imod lønkompensation for at undgå at fyre medarbejdere. Det vakte kritik, fordi selskabet hører hjemme i lande som Luxembourg og Jersey, hvor skatteforholdene er mere gunstige.

»Når vi begynder at have overskud, og det er ikke sket endnu, fordi vi investerer så massivt i vækst i form af blandt andet nye butikker, så vil vi betale selskabsskat udover alle de øvrige indirekte og direkte skatter og afgifter, vi allerede betaler i dag,« skrev Lagkagehuset dengang i en kommentar på Instagram.