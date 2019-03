Efter kun halvandet år på posten stopper John Tønnes som chef for Lagkagehusets 89 danske butikker.

Halvandet år efter sin tiltrædelse på posten stopper John Tønnes som adm. direktør Lagkagehuset i Danmark.

Det bekræfter bagerkæden over for FødevareWatch.

John Tønnes begyndte i Lagkagehuset 1. oktober 2017, efter at han de foregående 16 år havde været direktør for Nordisk Film Biografer.

Afskeden skyldes, at ansvaret for produktionen til de 89 danske butikker nu centraliseres, begrunder topchef i Lagkagehuset-koncernen Jesper Friis i en mail til FødevareWatch

»Jeg er enig i retningen, men så dog mig selv fortsætte med det fulde ansvar, ikke kun det kommercielle. Det er en fantastisk og sund virksomhed i flot vækst, og jeg glæder mig til at følge fremgangen,« udtaler John Tønnes .

Hos Lagkagehuset er man ked af John Tønnes' beslutning.

»Vi ærgrer os, men accepterer naturligvis Johns beslutning og takker ham hjerteligt for hans måde at være på, og for alt det han har gjort for vores virksomhed,« siger Jesper Friis.

Udover de 89 danske butikker har Lagkagehuset-koncernen også flere butikker i London, og senest har man åbnet en butik i New York.