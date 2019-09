Makkerparret bag Lagkagehuset har begivet sig ud i et nyt projekt med indtil videre 11 kaffebarer i Europa – og mange flere på vej.

I mere eller mindre ubemærkethed har Lagkagehusets to stiftere, Steen Skallebæk og Ole Schielder Kristoffersen, kastet sig over et nyt projekt: De er gået i gang med at opbygge en international kaffekæde.

»Kaffekulturen på verdensplan er kæmpestor. Vi tror på, at det marked slet, slet ikke er mættet endnu,« siger Steen Skallebæk til FødevareWatch.

Efter frasalget af Lagkagehuset i 2017 købte de to sig ind i den danske virksomhed Copenhagen Coffee Lab, der på daværende tidspunkt havde én kaffebar i Lissabon; og så satte de ellers kog under kedlen.

Siden har de åbnet ti nye kaffebarer, så kæden nu tæller fem cafeer i Lissabon, fem i Düsseldorf og en i Duisburg.

»Vi kommer nok til at åbne en butik om måneden, det har vi gjort klar til. Den første i hver by er altid den sværeste, og når du først har den på plads, kan du åbne forholdsvist hurtigt,« siger 54-årige Steen Skallebæk, der har titel af adm. direktør.

Nu er setuppet ved at være på plads, så ekspansionen for alvor kan tage fart, forklarer Steen Skallebæk.

»I Düsseldorf har vi bygget et stort bageri, der vil kunne levere til 50 kaffebarer. I Hamborg har vi købt et eksisterende produktionslokale på 1000 kvm, så vi vil kunne levere til 30 cafeer i Hamborg og opland. Vi skal gerne derop for at høste stordriftsfordele,« forklarer han til FødevareWatch.

Alene i år har Copenhagen Coffee Lab fem nye butikker på vej: en i Cannes, to i Nice og to i Hamborg, der alle går under navnet Copenhagen Coffee Lab & Bakery.

Samtidig forventer direktøren, at omsætningen vil runde 55 mio. kr. i år.

Til sammenligning rundede Lagkagehusets toplinje 1 mia. kr. sidste år, og spørger man Steen Skallebæk, om Copenhagen Coffee Lab skal op på samme niveau, lyder svaret:

»Det kunne da være sjovt, hvis det blev lige så stort som Lagkagehuset.«

Danmark i sigte

Copenhagen Coffee Lab konkurrerer på kvalitetskaffe og dansk bager- og wienerbrød. Med et fremhævet dansk brand kan man undre sig over, at kæden endnu ikke har nogen butikker i Danmark. Men det er der en god grund til.

»Ole og jeg har en konkurrenceklausul, der løber frem mod september næste år,« forklarer Steen Skallebæk, der godt kunne forestille sig at åbne i Danmark, når klausulen ophører.

»Det ville være søgt og falsk, hvis vi kaldte det Copenhagen Coffee Lab uden at være i København. Det ville være ligesom italiensk pizza uden noget tilhørsforhold til Italien.«