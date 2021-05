Tallene er blodrøde. Den populære bagerikæde Lagkagehuset havde i 2020 et underskud på 227 millioner kroner.

»Det har været et hårdt år,« konstaterer topchefen Jason Cotta da også.

Ifølge Børsen skal årsagerne til det dårlige resultat i regnskabet ikke overraskende findes i coronapandemien, der har ramt mange brancher.

Hos Lagkagehuset har eksempelvis den udbredte grad af hjemmearbejde betydet, at langt færre kunder er kommet forbi kædens butikker i længere perioder, lige som også restriktioner og nedlukninger har sat sine spor.

Direktør Jason Cotta foran en af Lagkagehusets butikker, her ved Nørrebros Runddel. Foto: Niels Ahlmann Olesen

I alt faldt omsætningen hos koncernen bag Lagkagehuset, Danish Bake Holding, i 2020 med 20 procent i forhold til året før: Til 933 millioner kroner.

Der findes i dag 103 Lagkagehuset-butikker i Danmark, mens der i London og New York eksisterer i alt 17 under navnet 'Ole & Steen' – opkaldt efter grundlæggerne Ole Kristoffersen og Steen Skallebæk.

Omkring 3.000 medarbejdere er tilknyttet bagerikæden.

Allerede mod slutningen af december sidste år kom det frem, at ejerkredsen (kapitalfondene Nordic Capital og L Catterton) skød 200 millioner kroner ekstra i selskabet, hvilket skulle skabe robusthed for fremtiden.

Og direktør Jason Cotta ser lyst på de kommende år.

»Vi har naturligvis kunnet mærke effekten af covid-19 i 2020. Men samtidig kan vi se, at der i kølvandet på pandemien er en masse potentiale, vi kan forløse. Vi har nogle økonomisk stærke ejere og finansielle samarbejdspartnere, som virkelig tror på virksomheden og os. Og derfor går vi nu efter at udnytte mulighederne for at ekspandere yderligere i London, New York og Danmark,« siger han i en pressemeddelelse.

Her bliver det afsløret, at det i de kommende år skal åbnes flere butikker.

Allerede 15 nye butikker skal etableres, inden 2021 er slut.

Samtidig er planen også, at der inden udgangen af 2023 skal være åbnet i alt 40 nye butikker. Og de skal altså alle være en del af de eksisterende markeder i Danmark, New York og London, hvor der fortsat ses 'rigeligt med muligheder'.