Fire gange har Fødevarestyrelsen siden januar været på besøg hos Lagkagehuset i Brøndby.

Tre gange har de fundet anledning til såkaldte indskærpelser. De seneste to gange på grund af mangelfuld rengøring. Det har nu udløst en bøde på 20.000 kroner.

Første gang, Fødevarestyrelsens aflagde visit, var 23. januar, hvor man kunne konstatere, at det kneb med at få mærket nogle pølsehorn korrekt i forhold til allergener.

Indskærpelsen betød, at Fødevarestyrelsen skulle på en opfølgende kontrol.

Som sagt, så gjort, og under et besøg 25. februar kunne man således konstatere, at der var kommet styr på mærkningen.

Alt var godt. I hvert fald indtil Fødevarestyrelsen kiggede forbi igen 20. maj. Nu var der dog et andet sted, det haltede: Rengøringen.

Flere steder fandt man våde plamager og madrester, og fundene gav anledning til endnu en indskærpelse.

'Det følger vi op på med det samme, vi er ved at etablere nyt kvalitetssystem på blandt andet rengøring,' lød det fra stedets personale, der fik besked på, at Fødevarestyrelsen inden længe komme forbi til endnu en opfølgende kontrol.

I sidste uge - 7. juli - aflagde Fødevarestyrelsen Lagkagehuset i Brøndby endnu et besøg. Og igeng kunne man konstatere, at der var skidt og plamager flere steder.

'Det følger vi op på med det samme,' lød det ifølge kontrolrapporten fra personalet, men det var for sent.

Butikken fik en bøde på 20.000 kroner.

Fordi virksomheden nu har fået anmærkninger ved tre ud af de seneste fire besøg, har Fødevarestyrelsen desuden mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug, skulle det findes nødvendigt.

Og bøde såvel som udsigten til eventuelle sanktioner noget, man hos Lagkagehuset tager alvorligt.

Det understreger Martin Bjeld, Head of Supply Chain i Lagkagehuset, i en skriftlig udtalelse til B.T.

»Den konkrete kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen er naturligvis uacceptabel. Vi har systemer på plads, som hver eneste dag sikrer rengøring og hygiejneprocesser. Disse er ikke blevet overholdt i dette tilfælde, og det tager vi meget alvorligt. Derfor har vi allerede iværksat en række konkrete initiativer, der skal sikre, at det ikke gentager sig.«

Blandt initiativerne er blandt andet ekstra daglig opfølgning og dokumentation af rengøring sendt til ledelsen i Brøndby, ekstra tjek af bageriudstyr efter endt rengøring og ekstra møder om håndtering og hygiejne.

Og initiativerne ser ud til at virke. Martin Bjeld kan fortælle, at Fødevarestyrelsen har været forbi igen mandag.

Her har man vurderet, at samtlige kritisable forhold var blevet udbedret. Det viser kontrolrapporten, som B.T. har set før offentliggørelsen.

»Vi har i Lagkagehuset over det seneste år haft 89 besøg fra fødevarestyrelsen. I vore 103 Lagkagehuset butikker har vi 38 Elite Smileys og 64 glade Smileys, kun en enkelt butik har en halv-glad smiley. Derfor er denne kontrolrapport naturligvis rigtig træls, fordi dette generelt er et område, som har stor fokus,« siger Martin Bjeld afsluttende