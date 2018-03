Kommunerne må tilbage til forhandlingsbordet, hvis de tager det danske aftalesystem alvorligt, mener lærerne.

København. Der er varslet strejke for en lang række medlemmer af Danmarks Lærerforening med virkning fra 4. april i år.

Det er et kraftigt signal om, at kommunerne må tilbage til forhandlingsbordet ifølge Gordon Ørskov Madsen, formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening.

- Vores budskab er: Lad os nu finde nogle løsninger i fællesskab. Vi skal tage det danske aftalesystem alvorligt, og det kræver, at vi finder nogle forhandlingsløsninger.

- Strejkevarslet skal sætte tryk på forhandlingerne, så vi i fællesskab kan finde en løsning, siger Gordon Ørskov Madsen.

Danmarks Lærerforening har udtaget knap 5900 lærere til strejke. Man har i den forbindelse koordineret med fagforeningen Bupl, som oplyser, at 5000 pædagoger vil strejke fra starten af april.

Både lærere og pædagoger lægger vægt på, at man står sammen i fagbevægelsen, så man i fællesskab kan få sine krav igennem.

- Det er noget helt fundamentalt, der er på spil, nemlig aftalesystemet i Danmark. Og vi vil ikke medvirke til at skabe et B-arbejdsmarked i den offentlige sektor, siger Gordon Ørskov Madsen.

12 kommuner vil ifølge Bupl blive ramt af strejken blandt pædagoger. For lærernes vedkommende er det 171 folkeskoler i ti kommuner, hvor lærerne vil nedlægge arbejdet.

Heriblandt Gentofte Kommune, Herning Kommune og Aalborg Kommune samt Høje Taastrup, hvor kommunernes chefforhandler er borgmester.

Det overrasker langt fra den lokale lærerkredsformand Heidi Yoma Rasmussen, som kalder det strategisk klogt at vælge chefforhandlerens kommune.

- Vi deler jo kommune med KL's topforhandler, Michael Ziegler, som er borgmester her. Så det er jo en måde at lægge et pres på ham, siger hun til fagbladet Folkeskolen.

Gordon Ørskov Madsen siger, at man har koordineret med de øvrige organisationer, så kommuner fordelt over landet bliver ramt.

- Vi har også andre kommuner, der bliver ramt på skoleområdet, som vi i hvert fald ikke kan påstå, har generet os, siger han.

/ritzau/