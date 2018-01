- Der er møder og snakke, og det er positivt. Men der er ikke det, vi definerer som forhandlinger, siger CFU.

København. Der er fortsat ikke sket afgørende gennembrud i forhandlinger mellem lærere og arbejdsgivere om en ny arbejdstidsaftale. Dermed er resten af fagbevægelsen endnu ikke klar til at gå i gang med at forhandle overenskomster for deres offentligt ansatte.

Det er status efter et møde mellem organisationerne onsdag morgen, fortæller Flemming Vinther. Han er formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der repræsenterer fire organisationer på det statslige område.

- Der er møder og snakke, og det er positivt. Men der er ikke det, vi definerer som forhandlinger, siger Flemming Vinther, der samtidig er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening.

- Det er fint at forklare hinanden, hvad ens problemstillinger er. Men de reelle forhandlinger kommer først, når man bevæger sig derhen, hvor man begynder at diskutere, hvad man reelt kan ændre på, siger Flemming Vinther.

Fagforeningerne for ansatte i regioner, stat og kommuner har aflagt en slags musketered i forbindelse med forhandlingerne.

De sætter deres respektive overenskomstforhandlinger på pause, indtil lærere og undervisere i stat og kommuner har udsigt til en ny arbejdstidsaftale.

Lærernes arbejdstid er i dag reguleret af en lov. Den kom som følge af et politisk indgreb efter en lockout i 2013.

Men det stemmer dårligt overens med den danske model, hvor det er op til arbejdsmarkedets parter at blive enige om forholdene, lyder det fra organisationerne.

- Vi står på spring for at gå i gang med at forhandle. Men det kræver, at arbejdsgiverne for alvor går i gang med at bidrage til den her proces, siger Flemming Vinther.

Arbejdsgivere og lønmodtagere udvekslede deres krav til forhandlingerne i slutningen af sidste år. Lønmodtagerne kræver blandt andet mærkbare lønstigninger, hvilket arbejdsgiverne på forhånd har afvist.

Ifølge tidsplanen skulle forhandlingerne være gået i gang for alvor lige efter nytår.

Men organisationer for blandt andre sygeplejersker, hjemmehjælpere og politifolk har altså sat deres forhandlinger på pause. Imens forhandler lærerne med KL og Moderniseringsstyrelsen om arbejdstid.

I alt 745.000 offentligt ansatte skal have forhandlet nye overenskomster på plads.

