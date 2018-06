74,6 procent af de afgivne stemmer hos lærerne siger ja til overenskomstforlig, skriver fagblad.

København. Selv om det ikke blev til en ny arbejdstidsaftale for lærerne, har et stort flertal stemt ja til et forlig om nye overenskomster. Det skriver fagbladet folkeskolen.dk.

74,6 procent af de afgivne stemmer siger ja, mens 25,4 procent af stemmerne siger nej.

31.261 medlemmer har stemt ja. 10.678 medlemmer har stemt nej.

En ny arbejdstidsaftale var ellers et hovedkrav fra lærere og undervisere, som hele fagbevægelsen har bakket op om.

I stedet får lærerne en undersøgelseskommission, der skal se på deres vilkår frem mod næste omgang overenskomstforhandlinger.

/ritzau/